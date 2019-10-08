'Sarı Kareler' ödüllendirildi

'Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması', 7'nci yılında Vakıf Emeklilik'in de katkılarıyla düzenlendi. Emine Yaren Gençer'in haberine göre amatör ve profesyonel yarışmacıların, kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakış açılarını toplamak ve motive etmek amacıyla düzenlenen 'Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması'nda ödüller dağıtıldı. Her yıl yurdun dört bir yanından binlerce fotoğrafçının katıldığı yarışmada birincilik ödülü Tokat'tan Süleyman Üzümcü'ye, ikincilik ödülü Ordu'dan Necmettin Güney'e, üçüncülük ödülü ise Trabzon'dan Meral Yeşilçiçek'e verildi.

'Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması' kapsamında İstanbul'dan Sebahattin Özveren, Balıkesir'den Adil Emektar ve Edirne'den Elif Çakıcı da mansiyon ödülüne layık görüldü. 2 bin 389 fotoğrafçının, 8 bin 87 eserle katıldığı yarışmaya Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu da (TFSF) yine destek verdi. Yarışmada dereceye giren fotoğraflar 14 - 21 Ekim tarihleri arasında Vakıf Emeklilik Genel Müdürlük Binasında sergilenecek. Sergi de ayrıca VR teknolojisinin kullanıldığı sanal sergi standı da yer alacak. Yarışmada jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda birinci olan eserin sahibi 5 bin ₺, ikinci 3 bin 500 ₺ ve üçüncü eserin sahibi 2 bin 500 ₺; mansiyon ödülüne layık görülen 3 eserin her birinin sahibi de 750 ₺ para ödülüne hak kazandı. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen yarışmada bugüne kadar 45 bine yakın fotoğraf yarıştı ve 300'e yakın eser sergilenmeye hak kazandı.