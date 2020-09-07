Saré'den 'İnsanlık Komedyası'

Galeri 77, yeni sanat sezonunu 10 Eylül–10 Ekim tarihleri arasında Evgenia Sarkissian’ın (Saré) 'İnsanlık Komedyası' (Human Comedy) isimli kişisel sergisi ile açıyor.

Sanatçı Evgenia Sarkissian’ın (Saré) Türkiye'deki ilk kişisel sergisi 10 Eylül'de Galeri 77'de sanat severlerle buluşacak.

İsmini Balzac’ın ünlü roman serisi İnsanlık Komedyası’ndan alan sergi, sanatçının 2015-2019 yılları arasında ürettiği tablolarından bir seçki sunuyor.

Eserlerinde rüya ile gerçek arasında gidip gelen, şaşırtıcı ve bir o kadar da cezbedici masalsı bir dünyanın kapılarını aralayarak arka planında herhangi bir beton ve kent manzarasının olmadığı tanımsız ama tamamen şiirsel kompozisyonlar sunan Saré, izleyici olarak bizlerin hazzı için özgürce uçan dizginsiz bir hayal gücünü serbest bırakıyor.

Resim yapma motivasyonunun resim yapma sürecinden aldığı zevk olduğunu belirten sanatçı, resimlerinde gündelik sıkıntıların gri örtüsünü kaldırıp karakterlerini bunlardan arındırdığını ve onların resimlerinde mutlu bir şekilde hayatlarına devam ettiğini söylüyor.

Evgenia Sarkissian (Saré)

Erivan doğumlu, Paris’te yaşayan ve üreten sanatçının eserleri Galeri 77’nin Karaköy’deki mekânında 10 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilir.