MediaCat tarafından, bankalar, sigorta şirketleri, finansal teknoloji şirketleri ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hayata geçirilen en yenilikçi projeleri ve üstün pazarlama başarılarını ödüllendirmek üzere bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Sardis Ödülleri’nde 9 ana bölüm altındaki 40 kategoride toplam 34 proje ödüle layık görüldü.

Sektörden birçok profesyoneli bir araya getiren ödül töreninde; Ürün ve Hizmet İnovasyonu, Dijital Pazarlama, Müşteri Deneyimi ve Etkileşimi, Ekosistem Stratejisi, İnovatif Hızlandırma ve Kuluçka Programları, Kurum İçi İnovasyon, Entegre İletişim, Pozitif Sosyal Etki ve Kurumsal İletişim kategorilerinde Altın ve Gümüş Sardis ödülleri sahiplerini buldu. Sardis Büyük Ödülü ise VakıfBank Spor Kulübü ile VakıfBank’a verildi.

Kategorisine göre kazanan kurumlar ve projeler:

ÜRÜN VE HİZMET İNOVASYONU BÖLÜMÜ

Bankalar Kategorisi

Altın Sardis – Yapı Kredi Bankası – Panik Yok Butonu

Gümüş Sardis – Türkiye İş Bankası – Maxi

Sigorta Şirketleri Kategorisi

Altın Sardis – AXA Sigorta – AXA GO

Ödeme Kuruluşları Kategorisi

Altın Sardis – Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. – Nöbetçi Transfer

Diğer Finansal Kuruluşlar Kategorisi

Altın Sardis – KKB Kredi Kayıt Bürosu – Findeks Karekodlu Çek Sistemi

Gümüş Sardis – KKB Kredi Kayıt Bürosu – Elektronik Teminat Mektubu (E-Teminat Mektubu)

Finansal Teknoloji Şirketleri Kategorisi

Altın Sardis – İnnova Bilişim Çözümleri – PayFlex OBP

DİJİTAL PAZARLAMA BÖLÜMÜ

Bankalar Kategorisi

Altın Sardis – Garanti BBVA – MegaTeknoForce

Gümüş Sardis – Yapı Kredi Bankası – Yapı Kredi Silikon Vadisi

Sigorta Şirketleri Kategorisi

Altın Sardis – Allianz Türkiye – Allianz Motto Müzik

EKOSİSTEM STRATEJİSİ BÖLÜMÜ

Bankalar Kategorisi

Altın Sardis – Türkiye İş Bankası – Maximum Mobil Ekosistemi

ENTEGRE İLETİŞİM BÖLÜMÜ

Bankalar Kategorisi

Altın Sardis – Rafineri – Yapı Kredi Digitalent Genç Yetenek Programı

Gümüş Sardis – Akbank – 70’iz

Gümüş Sardis – Türk Ekonomi Bankası – #ElAlemNeDer

Gümüş Sardis – Ziraat Bankası – Ziraat Bankası 155. Yıl İletişimi

Sigorta Şirketleri Kategorisi

Altın Sardis – Groupama Sigorta – Aşk İçin Risk Al

Diğer Finansal Kuruluşlar Kategorisi

Altın Sardis – Bankalararası Kart Merkezi – Palavra

İNOVATİF HIZLANDIRMA VE KULUÇKA PROGRAMLARI BÖLÜMÜ

Bankalar Kategorisi

Altın Sardis – Türkiye İş Bankası – Workup by Türkiye İş Bankası

KURUM İÇİ İNOVASYON BÖLÜMÜ

Bankalar Kategorisi

Altın Sardis – Türkiye İş Bankası – İş Bankası Çevik Dönüşüm Projesi

Diğer Finansal Kuruluşlar Kategorisi

Altın Sardis – Bankalararası Kart Merkezi – BBN – Blockchain Tabanlı Sadakat Programı

KURUMSAL İLETİŞİM BÖLÜMÜ

İtibar Yönetimi Kategorisi

Altın Sardis – Allianz Türkiye – Allianz Motto Müzik

Etkinlik Yönetimi Kategorisi

Altın Sardis – Publicom – Yapı Kredi İle Kültür Sanat Dolu 75 Yıl

MÜŞTERİ DENEYİMİ VE ETKİLEŞİMİ BÖLÜMÜ

Diğer Kuruluşlar Kategorisi

Altın Sardis – İnnova Bilişim Çözümleri – PayFlex Ortak Banka Platformu

POZİTİF SOSYAL ETKİ BÖLÜMÜ

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi

Altın Sardis – Vakıfbank – VakıfBank Spor Kulübü

Altın Sardis – Yapı Kredi Bankası – Yapı Kredi Gönüllüleri

Gümüş Sardis – Türk Ekonomi Bankası – TEB Aile Akademisi

Gümüş Sardis – Anadolu Sigorta – Bir Usta Bin Usta

Gümüş Sardis – Bankalararası Kart Merkezi – Dijital Bağış

Gümüş Sardis – Garanti BBVA – Garanti BBVA ÖRAV İletişimi

Sürdürülebilirlik Kategorisi

Altın Sardis – Akbank – 28. Akbank Caz Festivali

Gümüş Sardis – Türk Ekonomi Bankası – #ElAlemNeDer

Sponsorluk Kategorisi

Altın Sardis – ING – Bastırın Kızlar

Gümüş Sardis – Garanti BBVA – Garanti BBVA Basketbol Sponsorluğu