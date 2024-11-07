Sardalya ve kupes balıkları tescillendi - İş-Yaşam Haberleri

Sardalya ve kupes balıkları tescillendi - İş-Yaşam Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) başvurusu, Su Ürünleri Tescil Komitesinin yıllık olağan toplantısında karara bağlandı.

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Komite; tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri kararda belirtilen kupes ve sardalya balık türlerinin gıda amaçlı kullanım kapsamında tescil edilmesini uygun buldu.