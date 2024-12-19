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        Haberler Gündem Güncel Sarayönü'nde "İstiklal Marşı" yarışması | Son dakika haberleri

        Sarayönü'nde İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi. Program sonunda yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:42 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:42
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        Sarayönü'nde "İstiklal Marşı" yarışması
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        Konya'nın Sarayönü ilçesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

        Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Yarışmada, öğrenciler milli marşın coşkusunu ve anlamını en etkili şekilde yansıtabilmek için sahne aldı.

        İlçedeki okullardan çok sayıda öğrencinin katıldığı yarışmada, jüri üyeleri öğrencileri ses tonu, vurgu, diksiyon ve sahne duruşu gibi kriterler üzerinden değerlendirdi.

        Program sonunda yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi ve katılımcılar tebrik edildi.

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