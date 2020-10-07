"Saraydan Kız Kaçırma" 9 Ekim'de Büyükyalı Fişekhane'de sahnelenecek

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlenecek temsiller, 9 Ekim ve 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde, yeni yorumuyla ilk kez sahnelenen, Wolfgang Amadeus Mozart'ın eseri, klasik haline sadık kalınarak, Kovid-19 salgınına da göndermelerin yapıldığı farklı bir reji anlayışıyla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Caner Akın'ın sanheye koyduğu operada dönüşümlü olarak, Erdem Erdoğan ve Ufuk Toker "Belmonte", Tuncay Kurtoğlu ve Umut Tingür "Osmin", Ceren Aydın Akkoç ve Hale Soner Kekeç "Konstanze", Sevim Ateş ve Nazlı Deniz Süren "Blonde", Serkan Bodur ve Berk Dalkılıç "Pedrillo", Selim Borak "Selim Paşa", Adahan Cabaş ise "Çocuk" rolünde seyirci karşısına çıkacak.

Koreografisinde Tan Sağtürk imzası bulunan "Saraydan Kız Kaçırma" operasına Murat Cem Orhan yönetimindeki İDOB orkestrası ve Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB korosu da eşlik edecek.