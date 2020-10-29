Saraybosnalı Müslümanlardan Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlere tepki - SARAYBOSNA

Hazreti Muhammed'in doğumu dolayısıyla her yıl düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği kapsamında, öğle namazı sonrasında tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde mevlit programı gerçekleştirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uygun olarak kısıtlı bir katılımla yapılan programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.
Saraybosna Başimamı Abdulgafar Velic, bu yılki etkinliğin ana mesajının "güzel söz" olduğunu belirterek, "Hazreti Muhammed'in güzel sözlerine ve değerlerine saygı duymalı, onları korumalıyız." ifadelerini kullandı.
Camiye gelen Bego Aljukic, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlerine tepki göstererek, bunun kabul edilebilir bir davranış olmadığını söyledi.
Hazreti Muhammed'in "peygamberlerin mührü" olduğunu vurgulayan Aljukic, "O, son peygamber, bizim yol göstericimiz, güzel davranış örneğidir. Birileri çıkıp bunun tersini göstermeye çalışıyor. Bu kesinlikle kabul edilemez." dedi.
İslam'a ve Müslümanlara yönelik sözleri nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da kınadığını belirten Aljukic, "Türkiye'nin verdiği tepkiyi destekliyorum. Ancak sadece Türkiye değil, tüm İslam ülkeleri ayağa kalkmalı." ifadelerini kullandı.
Son dönemde yeniden artan İslam karşıtı söylemlerden üzüntü duyduğunu kaydeden Remzija Resulbegovic de Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürler ve İslam karşıtı söylemlere dair haberler görmemek için bir süredir evde televizyon izlemediklerini söyledi.
Bir başka Saraybosnalı Bakir Kvoco, Hazreti Muhammed'i hedef alan saldırıların aslında tüm Müslümanlara karşı yapıldığını belirterek, Hazreti Muhammed'in her zaman iyi niyetli ve hoşgörülü olmayı savunduğunu hatırlattı.
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