Saraybosna'nın "sporu sanatla buluşturan" Olimpiyat Müzesi küllerinden yeniden doğdu

AA

Saraybosna'nın Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yaptığı 1984 yılında açılan müze, Bosna'daki savaşta gördüğü hasar nedeniyle 1992 yılında kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Bölgedeki "tek olimpiyat şehri" Saraybosna'nın sembol yapılarından biri olan müze, kapsamlı bir restorasyon çalışmasının ardından adeta küllerinden yeniden doğdu.

1984 Kış Olimpiyatları'nın düzenlendiği döneme dair fotoğrafların, spor aletlerinin, fotoğrafların, sporculara ait özel giysilerin ve tarihe tanıklık etmiş daha birçok özel eşyanın sergilendiği müze, ziyaretçilerini adeta geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

- Lozan'daki Olimpiyatlar Müzesi örnek alındı

Müze danışmanı Edin Numankadic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Olimpiyat Müzesi'nin oyunlarla aynı gün, 8 Şubat 1984'te açıldığını aktararak, savaşta hasar gören ilk kurumsal yapılardan biri olan müzenin 7 Nisan 1992'ye kadar faal olduğunu anlattı.

Müzenin hasara uğraması nedeniyle içindeki eserlerin başka bir yere aktarıldığını söyleyen Numankadic, olimpiyatların 20. yıl dönümünde ise bu eserlerin yine olimpiyatlar vesilesiyle inşa edilmiş "Zetra" Spor Salonu'nda sergilenmeye başladığını belirtti.

Çek mimar Karlo Parzik tarafından 1903 yılında tasarlanmış tarihi müze binasının kapsamlı bir restorasyon sonrası 28 yıl sonra yeniden kapılarını açtığını dile getiren Numankadic, "Saraybosna'daki müze, Lozan'daki Olimpiyatlar Müzesi örnek alınarak tasarlandı. Bir başka ifadeyle, burası sporun sanatla buluştuğu bir müze oldu." diye konuştu.

- "Sporu sanatla buluşturan" tablolar da sergileniyor

Müzede Saraybosna'nın ev sahipliği yaptığı 14. Kış Olimpiyatları'na hazırlık sürecinin de sergilendiğine aktaran Numankadic, dünyaca ünlü birçok ressamın sporu sanatla buluşturduğu tablolarının da ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

Numankadic, müzenin hafta içi her gün ziyarete açık olduğunu belirterek, müzedeki en büyük ilgiyi olimpiyatların efsane isimlerinden Yugoslav Jure Franko'nun kayak takımlarının gördüğünü ifade etti.

Müzede ayrıca, dönemin Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanlığını yürüten Juan Antonio Samaranch'ın giydiği montun da sergilendiğini kaydeden Numankadic, ziyaretçilerin müzede eski kayak takımlarından madalyalara ve akreditasyonlara kadar birçok özel eşyayı yakından görme imkanı bulacağını söyledi.

- "Olimpiyat şehri Saraybosna dünyayı selamlıyor"

Saraybosna'nın, altın çağını yaşadığı dönemi Kış Olimpiyatları ile taçlandırdığı günleri anlatan müzede, ahşap kayak takımlarından sporcuların giydiği kıyafetlere kadar birçok eşyayı görmek mümkün.

Müzenin ilk katında birçok ressamın sporun çeşitli dallarını fırça darbeleriyle tuvale yansıttığı tablolar dikkati çekerken, "Olimpiyat şehri Saraybosna dünyayı selamlıyor" manşetiyle yayımlanan dönemin gazeteleri de bir başka detay olarak ön plana çıkıyor.

İkinci katta ise Bosna Hersek'teki savaş zamanında (1992-1995) hasar gören müzeden çıkartılan yanmış bir altın madalya da sergilenirken, 1984'teki olimpiyatlara dair çok sayıda görsel de yer alıyor.