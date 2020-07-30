Saraybosna'nın hayata açılan "Umut Tüneli" 27 yaşında

Sırp mevzileri arasında, uluslararası havaalanının altından özgür dünyaya açılan, 800 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 160 santimetre yüksekliğindeki tünel, 4 ay 4 gün süren yoğun çalışmalar sonucu 23 yıl önce 30 Temmuz 1993 tarihinde faaliyete girdi. Bölgeye gelen turistler, tüneli ziyaret ediyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."