Bu yıl 13 Ağustos'ta başlayacak olan Saraybosna Film Festivali'nde TRT yapımı ve TRT ortak yapımı 5 film yer alacak
TRT'den yapılan açıklamaya göre, 13 - 20 Ağustos'ta 27'nci kez gerçekleştirilecek Saraybosna Film Festivali, TRT yapımı 'Komşuluk Halleri' filmiyle açılacak. Festivalin 'In Focus' seçkisinde TRT ortak yapımları 'Quo Vadis, Aida?' ve 'Af' gösterilirken, festivalin endüstri bölümü 'Cinelink'te ise TRT ortak yapımı 'Tereddüt Çizgisi' ve 'Bir Tutam Karanfil' projeleri yer alacak.
Bosna'daki savaşın izlerini silmek ve Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan festivalin açılış töreninin ardından, Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in 'Komşuluk Halleri' filmi gösterilecek.
TRT yapımı film, birbirlerinden çok farklı karakterlere sahip olmalarına rağmen dost ve komşu olan Saraybosna'nın en iyi iki köfte ustasının rekabetini anlatıyor. Dünya prömiyerini festivalde gerçekleştirecek olan film, 1000'den fazla izleyicinin katılımıyla 13 Ağustos Cuma akşamı açık havada seyredilecek.
Jasmila Zbanic'in yönettiği, Damir Ibrahimovic'in yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı 'Quo Vadis, Aida?', 1995'te yaşanan Srebrenitsa katliamını konu ediniyor. Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil on binlerce Bosnalının öldürüldüğü soykırım günlerinde, Birleşmiş Milletler Üssü'nde geçiyor.
Dünya prömiyerini geçen sene eylül ayında dünyanın en önemli festivali Venedik Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapan film, Toronto Film Festivali'nde yarıştı. Venedik ve Toronto'nun ardından birçok önemli film festivalinden ödüller alan yapım, 93'üncü Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Film' kategorisinde yer aldı.
Cem Özay'ın yönettiği, Ömür Güner'in yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı 'Af' ise geçimini bir dağ köyünde ağaç ticaretiyle sağlayan otoriter bir babanın, baskıcı ve adaletsiz davranışları nedeniyle ailesiyle olan sorunlarını konu alıyor.
Dünya prömiyerini 33'üncü Tokyo Film Festivali'nde yapan TRT ortak yapımı 'Af', Antalya Film Forum'da 'TRT Proje Geliştirme Özel Ödülü'nü ve İstanbul Film Festivali'nin endüstri bölümü Köprüde Buluşmalar'da 'Başka Sinema Dağıtım Ödülü'nü kazandı.
Bu yıl haziran ayında gerçekleştirilen 12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde 'TRT Ortak Yapım Ödülü' kazanan 'Tereddüt Çizgisi' ve 2019'da gerçekleştirilen 12 Punto'da 'TRT Ortak Yapım Ödülü' kazanan 'Bir Tutam Karanfil' projeleri, Saraybosna Film Festivali'nin endüstri bölümü Cinelink'te yer alacak.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Selman Nacar'ın, yapımcılığını Burak Çevik ve Diloy Gülün'ün üstlendiği 'Tereddüt Çizgisi' projesi, festivalin endüstri bölümü Cinelink'in 'Ortak Yapım Marketi'ne seçildi.
Senaryo aşamasındaki proje, masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşmasında, kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalan avukat Nesrin'in hikayesini konu alıyor.
Bekir Bülbül ve Büşra Bülbül'ün birlikte yazdığı, yönetmenliğini Bekir Bülbül'ün, yapımcılığını Halil Kardaş'ın üstlendiği "Bir Tutam Karanfil" projesi ise festivalin endüstri bölümü Cinelink'in kurgu aşamasındaki filmlerin yarıştığı 'Work in Progress' seçkisinde yer alıyor.
Yaşlı bir mülteci olan Musa ve küçük torunu Halime'nin zorlu iklim şartlarındaki yolculuğunu ve hayata tutunma çabalarını konu alan filmin çekimleri yakın zamanda tamamlandı.
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