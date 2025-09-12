Saray'da 4 gün denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 4 gün denize girmek yasaklandı
Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 4 gün denize girmek yasaklandı
Giriş: 12.09.2025 - 18:17 Güncelleme: 12.09.2025 - 18:17
Tekirdağ Valiliği'nce yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 13-16 Eylül tarihlerinde Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı vurgulandı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
