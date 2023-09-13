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        Haberler Yaşam Sararmış yatak lekesine tek çözüm: İnatçı sarı lekeler için bu karışımı mutlaka deneyin!

        Sararmış yatak lekesine tek çözüm: İnatçı sarı lekeler için bu karışımı deneyin!

        İnatçı sararmış yatak lekeleri genellikle uzun uğraşlara rağmen sonuç vermeyebiliyor. Uzun süre temizlenmeyen yataklar çok sayıda bakteri barındırabilir, bu nedenle belirli rutinler içerisinde temizlenmesi gerekir. İşte, sararmış yatak lekelerini geçirecek karışım.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:06
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        • 1

          Uzun ömre sahip olan yataklar 8-10 yıl boyunca kullanılabiliyor. Ancak yatakların temizliği genellikle göz ardı edilen konulardan birisi. Belirli rutinler arasında temizlenmeyen yataklar birçok bakteriye yuva olabiliyor. Temizlenmesi için ise uygulanabilecek basit birkaç yöntem var.

        • 2

          KABARTMA TOZU

          Altı ayda bir temizlenmesi gereken yataklarıdaki inatçı sararmış lekeleri çıkarmak için kabartma tozunu kullanabilirsiniz. Kabartma tozu birçok yüzeyi temizlemek için kullanılan doğal ve etikili bir yoldur. Yatağın sararmış bölgelerine bir miktar kabartma tozu serpin ve silin.

          Elektrik süpürgesinin uygun bir başlığı ile süpürmeden önce 30 dakika bekletin.

        • 3

          BEYAZ SİRKE

          Beyaz sirke yatak yüzeyindeki lekeler dahil olmak üzere birçok yüzeyde kullanılabiliyor. Sirkeyi, yatağın lekeli kısımlarına püskürtün ve temiz bir bezle silmeden önce 30 dakika bekletin.

        • 4

          LİMON SUYU

          Limon suyu doğal bir ağartıcıdır ve yataktaki lekeleri çıkarmak için kullanılabilir. Limon suyu ve normal suyu karıştırarak lekeli bölümlere püskürtün ardından 10 dakika bekletip silin.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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