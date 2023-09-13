KABARTMA TOZU

Altı ayda bir temizlenmesi gereken yataklarıdaki inatçı sararmış lekeleri çıkarmak için kabartma tozunu kullanabilirsiniz. Kabartma tozu birçok yüzeyi temizlemek için kullanılan doğal ve etikili bir yoldur. Yatağın sararmış bölgelerine bir miktar kabartma tozu serpin ve silin.

Elektrik süpürgesinin uygun bir başlığı ile süpürmeden önce 30 dakika bekletin.