Giyim ve tekstil markası Sarar toplu işten çıkarmaya hazırlanıyor. Ticari faaliyetlerine 1944 yılında Eskişehir'de başlayan, Türkiye'de beş fabrikası ve 5 bin çalışanı bulunan, giyim ve tekstil markası Sarar CCS A.Ş. Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar'ın imzasıyla 21 Kasım'da çalışanlara gönderilen yazıda, "Bugüne kadar bütün şartlarımızı zorlayarak bu noktaya geldik" denildi ve yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda üretim, üretime bağlı birimler, kesim, yönetim, depolar, muhasebe, personel, temizlik, bakım, sosyal hizmetler, makine bakım kadrolarından personel azaltımına gidileceği belirtildi.

'MALİYETLER ARTTI, SİPARİŞLER AZALDI'

Yazıda "İşçilik maliyetlerimiz ile genel giderlerimizin fazlalığı ve ihracat siparişlerimizde yaşanan düşüşler sebebiyle maliyetlerimizin artması, yapılan üretimin ve siparişlerin azalmış olması karşısında ortaya çıkan işgücü fazlalığı ile üretim yapmayı ekonomik olarak sürdürebilmemiz mümkün görünmemektedir" denildi.

İşten çıkarmalarda önceliğin, kendi isteği ile işten ayrılmak isteyenlere verileceği kaydedildi. Kıdem ve ihbar tazminatlarının toplu ödenmeyeceği, ilk taksit 10 bin TL ve takip eden taksitler 5 bin TL'den az olmamak üzere toplam 6 taksitte ödenebileceği belirtildi.

'YÜZDE 15-20 KÜÇÜLECEĞİZ'



Sarar Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, Bloomberg HT'ye küçülmeye gitmelerinin sebebinin bünyelerinde yüzde 15-20 oranında emekli çalışan olduğunu söyledi. Sarar, "Biz fabrika kapatmıyoruz. Fabrikalar açıyoruz, ihracat yapıyoruz. Millete memlekete faydalı olmak için çalışıyoruz. Biz şimdi yüzde 15-20 küçülüyoruz. Küçülmemizin sebebi; bizde çalışan emekli çalışanlardır. Emeklileri çıkartıyoruz onların yerine daha genç insanlar almak için küçülüyoruz" dedi.

Sarar ayrıca, mağaza kapatmadıklarını sadece kiraları yüksek yerlerden çıktıklarını söyledi. Sarar yılsonunda cirolarını yüzde 20 ve ihracatı da yüzde 15 artırmayı hedeflediklerini aktardı.



20 YIL MİLLİ TAKIMLAR MODA SPONSORUYDU

Sarar 1996 -2016 yılları arasında Milli Takımlar Resmi Moda Sponsoru'ydu.