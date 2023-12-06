Sarar, Anadolu Efes ile işbirliğinin 25.yılını “Suit Up Challenge” ile kutladı

80 yılı geride bırakmaya hazırlanan Sarar, Anadolu Efes Spor Kulübü’yle 1998’den beri yürüttüğü iş birliğini şık bir meydan okuma ile taçlandırdı.

5 Aralık 2023 tarihinde oynanan Anadolu Efes-Panathinaikos Aktor müsabakasında temsilcimiz galibiyete ulaşırken, Sarar da basketbolseverleri salona takım elbise ve ceket kombinleri ile gelmeye davet etmişti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda yaklaşık 15 bin kişinin takip ettiği müsabakada ise taraftarlar, çeyrek asrı geçen başarı dolu iş birliğini en şık halleriyle tebrik ettiler.

Taraftarların salona ceket ve takım elbiselerle geldiği gecede, Sarar ve Anadolu Efes iş birliğinin 25.yılı şerefine Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz tarafından Sarar Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar’a da özel bir teşekkür plaketi takdim edildi.