Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak duran araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
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Denizli'de kontrolden çıkarak şarampoli yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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Kaza, Sarayköy ilçesine bağlı Duacılı Mahallesi'nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre; Hüdai C. kontrolündeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ağaça çarparak duran aracı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yolcu konumundaki Onur Can Kiriş'in (24-fotoğrafta sağda) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bir diğer yolcu Ümit Keklik (fotoğrafta solda) ise kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Yaralılardan sürücü Hüdai C. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet D. ve Ali N.'nın ise tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.