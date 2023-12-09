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        Haberler Gündem Şarampole yuvarlanan aracı, 15 kişi 30 metre halatla böyle çekti - En Son Haberler

        Şarampole yuvarlanan aracı, 15 kişi 30 metre halatla böyle çekti

        Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kazada, devrilen aracı köy sakinleri bağladığı halat yardımıyla anayola çıkardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 18:15 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:18
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        15 kişi 30 metre halatla çekti
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        Kaza, Alacakaya ilçesine bağlı Yalnızdamlar Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Z. idaresindeki hafif ticari araç, Esenlik Köyü istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

        KÖY SAKİNLERİNDEN DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

        Köy sakinleri, halat bağladıkları ve yaklaşık 30 metre yokuş yukarı çektikleri aracı, düzlüğe çıkardı.

        O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

        Dayanışma örneği gösteren yaklaşık 15 kişi, daha sonra aracı pikaba yükledi. Kaza sonrası o anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

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        #Elazığ
        #haberler
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