Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - KIRIKKALE

Yaşar Kılıçer idaresindeki 06 TJ 452 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Cankurtaran mevkisinde şarampole devrildi.Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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