Şarampole devrilen otomobildeki çifti ölüm ayırdı

Kaza, akşam saatlerinde Gölmarmara- Salihli karayolu Tekelioğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Gölmarmara yönünden Salihli istikametine gitmekte olan Hafi Özyurtdaş yönetimindeki 34 UG 030 plakalı otomobil, Tekelioğlu Mahallesi kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Hafi Özyurtdaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan eşi Şengül Özyurtdaş ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şengül Özyurtdaş'ın hastanede tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.