Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum'un Kargı ilçesinde meydana geldi.

Ahmet Hızarcı'nın kullandığı 34 UY 2342 plakalı otomobil, Gölet köyü mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. AA'nın haberine göre; kazada Nazife Hızarcı hayatını kaydetti.

Yaralanan sürücü Ahmet Hızarcı, eşi Keziban Hızarcı ve babası Cemil Hızarcı 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.