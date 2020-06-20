Şarampole devrilen kamyonette 7 kişi yaralandı - ERZİNCAN

Ersin Çilekci'nin kullandığı 34 CCL 224 plakalı kamyonet, Refahiye-Kazören köyü yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada yaralanan sürücünün yanı sıra aynı aileden oldukları belirlenen 3'ü çocuk 7 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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