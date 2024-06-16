Şarampole devrildiler: 6 yaralı

Kütahya’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilip takla atan ve ters dönen otomobilde bulunan Kırgızistan uyruklu aileden 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.