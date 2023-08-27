Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        Aksaray'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

        Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, durumu ağır olan 2 çocuk ile birlikte 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 14:40 Güncelleme: 27.08.2023 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da, Mustafa Sabri Okumuş (49) idaresindeki İstanbul plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 28. kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki Dilber (41), Fatma Sare (14), Zeynep Sevde (10) ve Mehmet Selim Okumuş (7) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Sabri Okumuş, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan Mehmet Selim ve Zeynep Sevde Okumuş'un sağlık durumların ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #aksaray haberleri
        #istanbul haberleri
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Eşini darp etti, oğlunu silahla vurdu
        Eşini darp etti, oğlunu silahla vurdu
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        İstanbul'da kanlı pusu! 2'si ağır 3 yaralı var
        İstanbul'da kanlı pusu! 2'si ağır 3 yaralı var
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa