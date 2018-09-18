Sarah Jio'nun yeni romanı Paris'ten Çiçeklerle dünyada ilk kez Türkiye'de

18 EYLÜL 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Sarah Jio’nun ilk kez Türk okurlarıyla buluşacak olan yeni romanı “Paris’ten Çiçeklerle” Pena Yayınları’yla raflarda yerini almaya hazırlanırken, kitapları 30 ülkede sevilerek okunan romantik yazar Sarah Kio , kitabının tanıtımı için 23-24 Eylül tarihlerinde İstanbul’a geliyor.
23 Eylül Pazar günü saat 13:30’da yeni romanını imzalayacak olan Jio, 16:30’da bir alışveriş merkezinde hem imza günü hem de söyleşi gerçekleştirecek. 24 Eylül Pazartesi günü ise 17:30’da bir otelde ise “Paris’ten Çiçeklerle” hakkında bir saatlik özel bir söyleşi gerçekleştirip hayranlarıyla buluşacak.
Kelebek Adası, Mart Menekşeleri ve Böğürtlen Kışı gibi popüler kitaplarıyla Türkiye’de büyük bir okuyucu kitlesine ulaşan Sarah Jio, Paris’e aşk mektubum dediği yeni kitabında okuyucuyu 1940’ların Paris’ine götürecek. Kadın ruhuna dokunan duygusal hikâyeleri ve uzun süre etkisinde bırakan şaşırtıcı sonlarıyla bilinen yazar, “Paris’ten Çiçeklerle” romanında biri günümüzde diğeri ise 1940’larda Paris’te yaşayan iki kadının iç içe geçen hikâyelerine hayat veriyor.
Kitaplarında aşkın ve iyiliğin her zaman kazanacağına inanan Sarah Jio, Paris’ten Çiçeklerlerle’de 1940’lı yılların savaşla yıpranmış Paris’inde gönül yaralarını ele alırken günümüzde ise direnmeyi, affetmeyi ve sevmeyi anlatıyor.
New York Times çok satanlar listesinde yer alan ve Paris’ten Çiçeklerle için “En İyi Kitabım”olarak söz eden Sarah Jio’nun, yeni romanı Amerika’da da yayınlanmasıyla listeleri zorlaması bekleniyor
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