Sarah Jessica Parker hakkında şaşırtan itiraf

Hollywood yıldızı Sarah Jessica Parker, topuklu ayakkabılara olan düşkünlüğüyle biliniyor. Parker, geçen yıl bir dönem rol aldığı "Sex And The City" dizisinde senaryo gereği alışveriş yaptığı ayakkabı mağazasını satın aldı ve çekimlerin dışındaki tüm vaktini de iş yerinde geçiriyor.