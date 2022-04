Korona pozitif!

HABERTURK.COM

"Sex and City"nin devam dizisi "And Just Like That"te rol alan ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker, koronavirüse yakalandı.

İKİ KEZ TEST YAPTIRDI

Parker, kendisi gibi oyuncu olan eşi Matthew Broderick’ten üç gün sonra rahatsızlandı. Saraj Jessica Parker, ardından iki kere test yaptırarak, hastalandığa yakalandığından emin olduğunu belirtti.

GÖSTERİ ERTELENDİ

Şu sıralar "Broadway"de "Plaza Suite" oyununda rol alan Parker’ın Covid-19 olması sebebiyle gerçekleşmesi planlanan gösteri de ertelendi.