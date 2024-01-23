Sarah Jessica Parker'ın 'Sex and the City' filminde giydiği tütü satıldı

Müzayede evinin; 8 bin - 12 bin dolar arasında satılacağını tahmin ettiği tütününün başlangıç ​​fiyatı 2 bin dolardı. Ancak tütüye ilgi bir hayli fazla oldu. Çevrimiçi teklifler, fiyatı daha da artırdı.

Filmin kostüm tasarımcısı Patricia Field tarafından 25 yıl önce sadece 5 dolara satın alınan tütü, açık artırmada 52 bin dolara (1 milyon 574 bin TL) satıldı.