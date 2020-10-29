"ARTIK GENÇ ADAM OLUYORSUN"

55 yaşındaki oyuncu, Wilkie'nin doğum gününü şu sözlerle kutladı:

Sevgili oğlum James Wilkie; bugün 18 yaşındasın. O yılların geçmesine hayret ediyorum ama aynı zamanda genç adam oluyorsun. Sen geleceğe atladıkça ben senin ayrıcalıklı, kendine güvenen ve neşeli bir yıl tanığın olarak kalıyorum. İyi ki doğdun benim ilk kez oy kullanacak olan oğlum. Seni çok seviyorum.