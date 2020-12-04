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Sarah Hyland nişanlısı ve arkadaşlarıyla Meksika tatilinde - Magazin haberleri
Sarah Hyland nişanlısı ve arkadaşlarıyla Meksika tatilinde
Uzun süre sağlık sorunları ile mücadele eden oyuncu Sarah Hyland, nişanlısı Wells Adams ve arkadaşları ile birlikte Meksika'ya tatil yapmaya gitti. Sevdikleriyle tekne turuna çıkan Hyland, keyifli halleriyle objektiflere takıldı
'Modern Family' dizisi ile ünlenen oyuncu Sarah Hyland, nişanlısı Wells Adams ve arkadaşlarıyla birlikte Meksika'ya gitti.
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Sevdikleriyle tatil yapan Hyland, tekne turunda görüntülendi.
Keyfinin yerinde olduğu görülen 30 yaşındaki oyuncu, beyaz bir bikini tercih etti.
DANS ETTİ
Kombinini bir pareo ile tamamlayan Sarah Hyland'ın bir ara teknedeyken ve denize girdiğinde dans ettiği görüldü.
Öte yandan uzun süre sağlık sorunları ile mücadele eden Hyland, tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.
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Ünlü oyuncu, yaklaşık iki yıl önce sağlığıyla ilgili yaşadığı kabus dolu günleri gözyaşları içinde anlatmıştı.
BÖBREK NAKLİ OLDU
Hyland, çocukluğundan bu yana böbrek displazisi denilen bir sağlık sorunuyla boğuştuğunu ve 2012 yılında babasından yapılan böbrek nakliyle bir süreliğine de olsa sağlığına kavuştuğunu söylemişti.
"VÜCUDUM TEPKİ GÖSTERDİ"
Self adlı dergiye konuşan oyuncu, ilk böbrek naklini 2012 yılında olduğunu anlatmıştı.
Sarah Hyland, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ancak iki yıl önce vücudum, nakledilen bu böbreğe tepki vermeye başladı. 2017'de de doktorlar babamın bana verdiği böbreği almak zorunda kaldılar. İşte ondan sonra depresyona girdim ve intiharı bile düşündüm.
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"SETTEN SONRA DİYALİZE GİRİYORDUM"
Hayatının 26 yılını böbreklerindeki bu sağlık sorunuyla mücadele ederek geçirdiğini söyleyen Hyland, bir yandan dizi setine giderken bir yandan da diyalize girmek zorunda kaldığını itiraf etmişti.
Oyuncu, daha sonra ağabeyinin böbreğinin kendisiyle uyumlu olduğu ortaya çıkınca ikinci kez nakil olduğunu söylemişti.
Sarah Hyland, o süreçte yılbaşı ve doğum günü de dahil bütün önemli günlerini hastanede geçirdiğini belirtmişti.
Hyland, bu ikinci böbrek naklinden sonra bir kez de endometriyozis nedeniyle operasyon geçirdiğini açıklamıştı.
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