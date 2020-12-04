"VÜCUDUM TEPKİ GÖSTERDİ"

Self adlı dergiye konuşan oyuncu, ilk böbrek naklini 2012 yılında olduğunu anlatmıştı.

Sarah Hyland, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak iki yıl önce vücudum, nakledilen bu böbreğe tepki vermeye başladı. 2017'de de doktorlar babamın bana verdiği böbreği almak zorunda kaldılar. İşte ondan sonra depresyona girdim ve intiharı bile düşündüm.