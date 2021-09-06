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Sarah Harding meme kanserine yenildi! Acı haberi annesi Marie Hardman duyurdu - Magazin haberleri

Sarah Harding kansere yenildi

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında meme kanserine yakalandığını ve hastalığın tüm vücuduna yayıldığını açıklayan şarkıcı Sarah Harding, hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran anne Marie Hardman, üzüntüsünü, "Bugün güzel kızım Sarah'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle paylaşıyorum. Bu korkunç hastalığa karşı verdiği mücadeleyle anılmak istemeyeceğini biliyorum. O bir yıldızdı ve umarım hastalığı yerine bununla hatırlanabilir." sözleriyle dile getirdi

06.09.2021 - 13:00 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir döneme damga vuran 'Girls Aloud' adlı müzik grubunun üyesi olan Sarah Harding, geçtiğimiz yıl ağustos ayında meme kanserine yakalandığını ve hastalığın tüm vücuduna yayıldığını duyurmuştu.

    Hastalıkla mücadelesini ve bu durumun hayata bakışını nasıl değiştirdiğini kısa süre önce piyasaya çıkan 'Hear Me Out' (Bana Kulak Verin) adlı kitabında anlatan Harding, 39 yaşında yaşamını yitirdi.

  • ACI HABERİ ANNESİ DUYURDU

    Acı haberi şarkıcının annesi Marie Hardman, kızının sosyal medya hesabından duyurdu. Hardman, paylaşımında, "Bugün güzel kızım Sarah'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle paylaşıyorum. Geçen yıl boyunca gösterdikleri destek için herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu, Sarah için dünyalara bedeldi ve sevildiğini bilmek ona büyük bir güç ve rahatlık verdi. Bu korkunç hastalığa karşı verdiği mücadeleyle anılmak istemeyeceğini biliyorum. O bir yıldızdı ve umarım hastalığı yerine bununla hatırlanabilir." ifadelerini kullandı.

  • "BİR PARÇAMIZ ARTIK BURADA DEĞİL"

    Sarah Harding'in 'Girl Aloud' grubundaki arkadaşları da kendi sosyal medya hesaplarından, şarkıcı için duydukları üzüntüyü ifade etti. Grup arkadaşı Nicola Roberts, "Kesinlikle yıkıldım ve bu günün geldiğini kabul edemiyorum. Kalbim ağrıyor ve bütün gün birlikte yaptığımız her şey aklımdan geçti." dedi. Roberts, daha sonra sözlerine, "Bir parçam ya da bir parçamız artık burada değil. Ve bu acı verici, son derece acımasız." diye devam etti.

  • "KELİMELER YETMEZ"

    Müzik grubunun diğer üyesi Nadine Coyle de sosyal medya paylaşımında çok üzgün olduğunu dile getirip, "Bu kız hakkında ve onun benim için neler ifade ettiği hakkında kendimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Birçoğunuzun da böyle hissettiğini biliyorum." dedi.

  • "HASTALIK YAYILDI"

    2000'lerin başında müzik dünyasında fırtınalar estiren müzik grubunun üyelerinden olan Sarah Harding, kötü haberi geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından duyurmuştu.

    Harding, bir süredir meme kanseriyle mücadele ettiğini ve hastalığın vücudunun diğer bölümlerine de yayıldığını söylemişti.

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