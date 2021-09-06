"BİR PARÇAMIZ ARTIK BURADA DEĞİL"

Sarah Harding'in 'Girl Aloud' grubundaki arkadaşları da kendi sosyal medya hesaplarından, şarkıcı için duydukları üzüntüyü ifade etti. Grup arkadaşı Nicola Roberts, "Kesinlikle yıkıldım ve bu günün geldiğini kabul edemiyorum. Kalbim ağrıyor ve bütün gün birlikte yaptığımız her şey aklımdan geçti." dedi. Roberts, daha sonra sözlerine, "Bir parçam ya da bir parçamız artık burada değil. Ve bu acı verici, son derece acımasız." diye devam etti.