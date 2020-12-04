Çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Sarah Harding, cesur olduğunu ve elinden geldiğince güçlü bir şekilde mücadele ettiğini ifade etti.

Harding, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhaba! Son paylaşımıma aldığım bütün sevgi ve destek mesajları için teşekkür ederim. Şu aralar her şeyin zor olduğunu inkar edemem fakat mümkün olduğunca güçlü bir biçimde savaşıyorum, olabildiğim kadar güçlü oluyorum.