Saracchi'den ilk maçında asist!

Galatasaray forması ile ilk resmi maçına Denizlispor karşısında çıkan Marcelo Saracchi ilk maçında başarılı bir performans sergiledi. Uruguaylı sol bek ilk maçında bir de asist yaptı. Emre Akbaba’nın golünde pası veren isim oldu. Öte yandan Falcao’nun golünde de asist yapan isim Michael Seri oldu. Seri bu sezon ligdeki 2. asisti yaptı.

Jesse Sekidika ilk resmi maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika, sarı-kırmızılı forma ile ilk resmi müsabakasına çıktı. Maça yedek başlayan Sekidika, 86. dakikada Ömer Bayram'ın yerine dahil oldu.