"HASTALIKLA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAVAŞIYORUM"

Sara Harding, şu ifadeleri kullanmıştı:

Herkese merhaba. Umarım bu belirsiz zamanlarda herkes güvendedir. Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım. Kanser, ileri seviyede ve vücudumun diğer bölgelerine de sıçramış durumda. Şu anda haftalık kemoterapi seanslarına giriyorum. Hastalıkla olabildiğince güçlü bir şekilde savaşıyorum.

Bu haberi sosyal medyada okumanın şoke edici olduğunu biliyorum. Benim niyetim de bu değildi.

Ama geçen hafta benim hastanede görüldüğüm haberleri yayıldı. Ben de insanların neler olduğunu artık öğrenme zamanının geldiğini düşündüm.