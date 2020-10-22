SAR Derneği Suriyeli yetim öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı

Merkezi Hatay'da bulunan derneğin müdürü Temmam Kurdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in Hazzano bölgesindeki çadır kentlerde eğitim gören Suriyeli 100 yetim öğrenciye, içerisinde okul çantası, defter, kalem, silgi, boya kalemleri gibi çeşitli malzemelerin bulunduğu kırtasiye seti hediye ettiklerini söyledi.

Dernek olarak Suriyeli çocukların eğitimine her zaman destek vermeye çalıştıklarını belirten Kurdi, "Bizler Suriyeli çocukların savaş nedeniyle yarım kalan eğitimlerini sürdürmelerine önem veriyoruz. Bu konuda da elimizden gelen yardımı yapıyoruz." dedi.

Kurdi, yaklaşan kış ayları öncesinde çocuklara mont, ayakkabı, bere ve eldiven yardımında bulunacaklarını da sözlerine ekledi.