Hes Kablo Kayserispor takımının stoperi Cristian Sapunaru, 8 haftayı en iyi şekilde geçirmek istediklerini söyledi.

Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da gözler ligde oynanacak son 8 maçta. Devre arasında Denizlispor’dan takıma katılan ve oynadığı 6 maçta başarılı bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu Cristian Sapunaru çalışkanlığı ile takdir topluyor. Takımın en çalışkan isimlerinden birisi olan 36 yaşındaki futbolcu, "çok iyi bir döneme girmişken yaşanan virüs salgınından ötürü futbola uzak kaldık. Son 8 hafta için çalışmalara başladık. Antrenmanlardaki hırslı çalışmalar, kalan 8 maçımız için umutlandırıyor. En iyi şekilde bu süreci geçirmek istiyoruz. Her maçımızı kazanmak için oynayacağız. Kayserispor’u hep birlikte elele vererek ligde tutacağız. Takım arkadaşlarımızla birlikte biz buna inandık” dedi.

PROSİNECKİ HATA İSTEMİYOR

Hes Kablo Kayserispor, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig maçları için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Prosinecki, oyuncularını hata yapmamaları konusunda uyardı.

Lig hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da antrenman dozajı artmaya başladı. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde çalışan sarı-kırmızılı oyuncular, sabah fizik kondisyon öğleden sonra ise teknik taktik ağırlıklı çalışıyor. Oyuncularının performansını yakından takip eden Teknik Direktör Prosinecki, hata yapıldığı zaman tepki gösteriyor. Lig maçları için sayılı günler kalmasından ötürü oyuncularının hataları minimuma indirmesini isteyen Prosinecki, basit hatalar yapıldığı zaman idmanı durdurup neler yapılması gerektiğini anlatıyor.

Son 8 haftada birbirinden önemli maçlara çıkılacağını hatırlatan Prosinecki, oyuncularına yönelik her fırsatta, "Hataları ortadan kaldırmalıyız. Hata bizi başarısızlığa götürür. Başarısızlık istemiyorum. Hata istemiyorum. Lige konsantre olun" uyarılarında bulunuyor.

GÖZLER DOĞAN ALEMDAR VE NURETTİN KORKMAZ'DA

Hes Kablo Kayserispor’un genç milli futbolcuları Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz'ın performansı teknik heyet tarafından yakından izleniyor.

Lige verilen aranın ardından çalışmaları tüm hızıyla yoğun bir şekilde devam eden Hes Kablo Kayserispor'da futbolcuların performansları dikkatle takip edilirken özellikle genç oyuncular daha çok dikkat çekiyor. Alt yapıdan profesyonel takıma çıkan ve kısa sürede isimlerinden bahsettiren Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz, uzun yıllar Hes Kablo Kayserispor formasını başarıyla giymek istiyorlar. Sakatlığını tamamen atlatan ve takımdan ayrı özel olarak çalışmalarını sürdüren 18 yaşındaki kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz, kalan son 8 haftada forma giyebilecek seviyeye gelmesi teknik heyeti sevindirirken, 18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar da uzun yıllar Sarı-Kırmızılı formayı terletmek istiyor. Hes Kablo Kayserispor bu iki genç oyuncudan gelecek adına beklentileri çok büyük.