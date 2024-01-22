Şapkalar yaratıcılıkla canlandı: Öğrencilerin renkli dokunuşu

VİRAL OLDU VE TÜM ŞAPKALARI BİR VİDEODA GÖSTERDİ

White'ın öğrencilerine örgü şapkalarla sürpriz yaptığı video benzeri görülmemiş bir ilgi gördü, videosu 40 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. İzleyiciler, öğrencilerin yarattığı şapkalara daha yakından bakmak isteyince White, her bir şapkayı bir sonraki videosunda gösterdi.