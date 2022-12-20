Sosyal medyada 11 yaşında kız çocuğuna istismar!

DHA'da yer alan habere göre Emre T., yayın sırasında kız çocuğuna istismarda bulundu. Sosyal medyada geçen günlerde yayınlanan görüntüleri ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

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