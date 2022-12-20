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Sosyal medyada 11 yaşında kız çocuğuna istismar!

Bursa'da, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan 30 yaşındaki Emre T., 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı

Giriş: 20.12.2022 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
SAPIK | Sosyal medyada 11 yaşında kız çocuğuna istismar! - En son haberler
Sosyal medyada 11 yaşında kız çocuğuna istismar!
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DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 yıl önce Emre T. (30), arkadaşının kız kardeşi olduğu öğrenilen 11 yaşındaki kız çocuğu yanındayken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMARDA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre Emre T., yayın sırasında kız çocuğuna istismarda bulundu. Sosyal medyada geçen günlerde yayınlanan görüntüleri ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

BASKINLA GÖZALTINA ALINDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte hesapla yayın açan Emre T.´yi tespit etti. Emre T., 18 Aralık´ta Osmangazi ilçesindeki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

'ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN' TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Emre T., mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, `Çocuğa cinsel istismar´ suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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