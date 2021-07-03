Kameraya yansıdı! Tacizciye meydan dayağı!

İHA

İstanbul'da, önceki gece Arnavutköy Merkez Mahallesi Şener Sokak'ta insanın tüylerini diken diken eden bir olay yaşandı. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, 14 yaşındaki bir çocuğa sosyal medya üzerinden sürekli taciz mesajları attı. Mesajlardan rahatsız olan çocuk, durumu ailesine anlatarak yardım istedi.

AİLEDEN, TACİZCİYE BULUŞMA TUZAĞI

İHA'da yer alan habere göre tacize maruz kalan çocuğun yardımı sonrasında aile, çocuğun sosyal medya hesabı üzerinden tacizciyle yazışmaya başladı. Çocukmuş gibi yazışan aile fertleri, tacizciyle buluşmak için nokta belirleyip oraya çağırdı. Tacizcinin durumdan şüphelenmemesi için aile, bir süre daha yazışmaya devam etti.

TACİZCİYİ DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER

Durumdan şüphelenmeyen tacizci, belirtilen gün ve saatte buluşma noktasına gelince hayatının şokunu yaşadı. Aile fertleri tacizciyi yakalayarak sokakta meydan dayağı attı, bir süre sonrada polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından polis merkezine götürülen tacizcinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MEYDAN DAYAĞI KAMERAYA YANSIDI

Arnavutköy’de tacizcinin sosyal medya üzerinden rahatsız ettiği çocuğun ailesinden dayak yediği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, tacizcinin gelmesi ve aile fertlerinin tacizciyi darp ettiği ve bir süre sonrada polisin gelerek tacizciyi yakaladığı yer aldı.