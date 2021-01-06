Bir annenin feryadı! "O sapığı yakalayın!"

Olay, 4 yıl önce Hatay'da meydana geldi. Fatoş B.'nin (38) kızı, henüz 12 yaşındayken aile dostları Süleyman S. tarafından cinsel istismara uğradı. İstismar olayı küçük kızın davranışlarındaki değişiklikleri ailesinin fark etmesiyle ortaya çıktı. Süleyman S.'nin küçük kıza gönderdiği mesajları da fark eden aile, hemen şikayetçi oldu. Süleyman S. cinsel istismar suçundan yakalanarak cezaevine konuldu.
BİR YIL SONRA SERBEST BIRAKILDI
DHA'da yer alan habere göre ancak 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açılan Süleyman S.'ye aralık ayında toplam 22 yıl hapis cezası verildi. Tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılan Süleyman S.'nin, Fatoş B.'yi ve ailesini tehdit etmeye devam ettiği ortaya çıktı.
Süleyman S., 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
"AİLE DOSTUMUZDU, KIZIMI 'KAHVALTIYA GÖTÜRÜYORUM' DİYEREK İSTİSMAR ETTİ"
Can güvenliğinin kalmadığını dile getiren Fatoş B., yetkililerden yardım istedi. Aile dostu olarak gördükleri Süleyman S.'nin yaptıklarından sonra çok zor günler geçirdiklerini belirten anne Fatoş B., "Süleyman S. aile dostumuzdu. O yüzden evimize rahatlıkla girip çıkabiliyordu. Eşi, kendisi hepsi bizim aileye giren çıkan kişilerdi. Bu kişi meğerse sapıklık peşindeymiş ancak o zamanlar hiç şüphelenmedik. Çocuğu `kahvaltıya götürüyorum' deyip, otele götürüp, istismar etmiş.
"KIZIMIN HAREKETLERİ DEĞİŞTİ"
Kızım da çok küçük olduğundan dolayı yaptığı çirkin hareketleri benden saklamış. Kızımın hal ve hareketleri değişince anladık. Şikayetçi olduk. Bilişim suçları zaten telefon sinyallerinden olayı çözdü. Kızımın sağlık raporunu aldık. İfadesi pedagog eşliğinde alındı. Olay ortaya çıkınca çok zor günler geçirdik" dedi.
"YAKALANMASI İÇİN ÖLMEM Mİ GEREKİYOR?"
Kızını istismar eden şüphelinin dışarıda olmasından dolayı korku dolu günler geçirdiklerini ve evlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten Fatoş B., "Bu kişi dışarıda geziyor. Sosyal medya üzerinden kızıma çeşitli cinsel içerikli mesajlar yolluyor. Biz onlar için tekrar savcılığa başvurduk. Yakalanması için karar çıktı. Ama bizi tehdit etmeye devam ediyor. Evimin önüne kadar gelip odamın fotoğraflarını çekmiş, arabamdayken fotoğrafımı çekmiş.
"FOTOĞRAFIMIZI ÇEKİP GÖNDERİYOR"
Bana gönderdi tehdit olarak. Bu şahısın oğlu evimin önündeki aracımın yakıt deposuna şeker döküyor, aynaları parçalıyor. Artık çok korkuyorum. Ben nereye kadar kaçabilirim, nereye kadar saklanabilirim. Ailemizin hayatını mahvetti. Diken üstünde yaşıyorum, her an beni bulacak, zarar verecek diye. Benim ölmem mi gerecek bu adamın yakalanması için. Artık sesimin duyulmasını istiyorum" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!