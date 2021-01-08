Anneden sapığa isyan: "Yüzüne tükürmek istiyorum!"

Hatay'da 16 Eylül 2017'de Fatoş B.'nin kızı, aile dostları Süleyman Samray´ın cinsel istismarına uğradı. İstismar olayı küçük kızın davranışlarındaki değişikliklerin ailesi tarafından fark edilmesiyle ortaya çıktı. Samray'ın B.S.U.´ya gönderdiği mesajları gören aile, şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Süleyman Samray, tutuklanıp cezaevine kondu. Samray, 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
24 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
DHA'da yer alan habere göre hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açılan Süleyman Samray, Aralık 2020'de 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılan Süleyman Samray'ın, Fatoş B.'yi ve ailesini tehdit ettiği belirlendi.
YÜZÜNÜ MASKEYLE GİZLEMEYE ÇALIŞTI
Süleyman Samray, Mersin´in Yenişehir ilçesinde boş bir evde dün polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samray, tutuklanarak cezaevine kondu. Samray´ın sevki sırasında yüzünü siyah maskeyle gizlemeye çalıştığı görüldü.
KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN SAKLANIYORMUŞ
Samray sorgusunda, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Kaçmıyordum, koronavirüsten dolayı saklanıyordum. Son duruşmaya katılmadım, raporum vardı. Sokakta yakalandım. Sevgilimi dövdüğüm için iftira attılar" dedi.
"YÜZÜNE TÜKÜRMEK İSTİYORUM"
Samray'ın tutuklanmasının ardından gazetecilere konuşan Fatoş B., sanığın tutuklanmasının sevindirici olduğunu söyledi. Samray'ın oğlu tarafından hala tehdit edildiklerini öne süren Fatoş B., "Onun yüzüne tükürmek istiyorum. Telafisi yok, tarif edemiyorum. Korkularımla, endişelerimle, onun yakalanmasıyla, mutluluğumla hepsi karışık şu anda. Oğlu da benim oğlumu tehdit ediyor. İş yerime geliyor, arabamın yakıt deposunu patlatıyor. Aynamı kırıyor, eve geliyor. Kapımıza geliyor. Yine de devletten beni korumasını talep ediyorum" dedi.
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