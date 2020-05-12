Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nda su seviyesi maksimum düzeye ulaştı

Belediyeden yapılan açıklamada, kent genelinde yağışların ardından Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü ve ona alternatif içme suyu kaynağı olarak oluşturulan Akçay Barajı'nda su seviyesinin yükseldiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, Akçay Barajı'nda su seviyesinin 63 metreye ulaştığını aktararak, "65 metre olan maksimum noktaya sadece 2 metre kaldı. Çok şükür şehrimizin aldığı son yağışlar da baraj seviyemizin yükselmesini sağladı. Kovid-19 salgını gerek şehrimizde gerek ülkemizde gerekse dünyada su tüketimini ciddi bir şekilde artırdı. Suya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu bir döneme giriyoruz. İnşallah şehrimizde kaliteli içme suyu kesintisiz bir şekilde musluklardan akmaya devam edecek." ifadesini kullandı.
Yüce, Sakarya'da suyun kalbi olan Sapanca Gölü'nün de maksimum seviyeye ulaştığına değinerek, şu bilgileri verdi:
"Sapanca Gölü'nü besleyen derelerin taşıdığı su, son günlerde yaşanan yağışlarla artış gösterdi. Böylelikle gölümüzün seviyesi maksimum kot seviyesi olan 32.20 kotuna ulaşmış oldu. Bereketli yağışların ardından yaz aylarında Sakarya'da çok şükür su sıkıntısı yaşamayacağız. Doğa bizim için gerekeni yaptı ve biz de üzerimize düşeni yaparak doğanın bize sunduğu suyu en temiz, en berrak ve en kaliteli haliyle siz değerli Sakaryalılara ulaştırmaya devam edeceğiz."
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