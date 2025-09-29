Sapanca'da gizemli yapı ortaya çıktı! Kazma-kürekle bölgeye gittiler

Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde kuraklık sebebiyle su seviyesi kritik seviyelere geriledi.

REKLAM advertisement1

Kot seviyesi 29,13'e kadar düşen ve tehlike çanlarının çaldığı gölde geçtiğimiz sene ortaya çıkan taş yapı, suyun çekilmesi ile birlikte tekrar gün yüzüne çıktı.

Ancak bu kez yapının üzerinde farklı görüntüler kaydedildi. Ellerinde kazma ve küreklerle bölgeye geldiği değerlendirilen ve merak uyandıran 3 kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.