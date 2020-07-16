Şap hastalığından ari olan Trakya'nın "kurbanlıkları" tercih ediliyor

Kurban pazarlarına gitmeden önce temizlikleri yapılan ve yünleri kırkılan hayvanlar, kontrollerin ardından sevk ediliyor.
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya'nın şaptan ari bölge olması ve yetiştirme şartlarından dolayı buradaki hayvanların tercih edildiğini, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan İstanbul'a binlerce kurbanlık hayvanın gönderildiğini söyledi.
Şap hastalığının süt verimi ve et kalitesinde düşüşe neden olduğunu anlatan Bayazıt, "Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde Trakya, 2010 yılında 'şap hastalığından aşılı ari statüsü'nü elde etti. Anadolu'dan Avrupa yakasına hayvan geçebilmesi için belli kriterler var. Kurban Bayramı'na yakın hayvan hareketliliği arttı. Trakya'daki hastalıklardan ari olma statüsünü korumak için kontroller çok sıkı şekilde yapılıyor." dedi.
İstanbul'a kurbanlık hayvan sevkiyatının başladığını anlatan Bayazıt, şöyle devam etti:
"Bu yıl Edirne'den bin 700 büyükbaş, 8 bin küçükbaş hayvan sevkiyatı olacak. Üreticilerimiz hayvanlarını il veya ilçe müdürlüklerine getirerek veteriner kontrolünden geçiriyorlar. İncelemeler neticesinde uygun kriterlere uyan hayvanların il dışına çıkmalarına izin veriyoruz. Kurban kesimleri randevulu olacak ve koronavirüs tedbirleri uygulanacak. Kesim yerleri dezenfekte edilecek, içeri girişler maskeli olacak ve herkesin ateşi ölçülecek."
Besici İsmail Kasap da hayvanları, Kurban Bayramı için 10 ay öncesinden hazırlamaya başladıklarını söyledi.
Hastalıklardan ari bölge olmanın Trakya'daki üreticiler için avantaj olduğunu belirten Kasap, "Kurbana hazırız. Alıcı ve satıcılar için hayırlı bir dönem diliyorum. Vatandaşlarımız kulak küpesi olan hayvanları güvenilir yerden alsınlar." diye konuştu.
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