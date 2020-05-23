Santralden tahliye edilen su yapay şelale oluşturdu - MALATYA

AA

İlçede uzun yıllardır elektrik üretimi yapan özel bir firmaya ait hidroelektrik santralinden tahliye edilerek Hacılar Mahallesi Cihan kayalıklarından dökülen su, adeta şelaleye dönüştü.Yaklaşık 80 metreden gün boyunca dökülen su, güzel görüntü oluşturdu.Yağışların fazla olduğu zamanlar da sarp kayalıklarda oluşan yapay şelale, döküldükten kısa bir süre sonra Tohma Çayı'na karışarak bölgeye hayat veriyor.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hidroelektrik santrallerinin elektrik ihtiyacı olmadı zamanlarda devreden çıkarak kullandığı suyu santrale girmeden tahliyeye verdiği, daha önceden belirlenen su güzergahlarında bu tarz şelale ve ilginç su hareketleri görülebildiği kaydedildi.