Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında 74 yaşındaki teknik adamın görevine son verilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Göreve gelmesinin 8 ay sonrasında takımdan gönderilen Ferreira yönetiminde Santos, 15 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

Jesualdo Ferreira, daha önce Benfica, Porto, Sporting Lizbon ve Braga gibi ülkesinin önemli takımlarını da çalıştırmıştı.