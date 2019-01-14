Beşiktaş'ta Ryan Babel ile başlayan devre arasındaki ayrılıklara bir yenisi daha eklenmek üzere... Brezilya basınından Globoesporte'de yer alan habere göre Santos, Beşiktaş'tan Adriano'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sol beke takviye yapmak isteyen Brezilya temsilcisi, tecrübeli oyuncuyla temasa geçti. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Adriano'ya başka tekliflerin de olduğu belirtilirken 34 yaşındaki futbolcunun ülkesi Brezilya'ya dönmek istediği bildirildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.