"Şanssızlık nedir?" sorusuna harika bir yanıt olacak 18 durum
Bazı günler sanki evren bize karşıymış gibi hissederiz. İlginç durumlar ve nahoş sürprizler günü olumsuz etkilese de yapılabilecek en iyi şey; negatife odaklanmamak ve durumu olduğu gibi kabul etmektir.
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"Sadece biraz buz, sorun olmaz."
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"Muhtemelen gününüz onunki kadar kötü geçmiyor."
- 3
"Evden çıkmadan önce bulaşıkları yıkadım. Annem 'Çok fazla deterjan kullanmayın' derken onu dinlemedim."
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- 4
"Mikrodalga fırınım alev aldı."
- 5
"4 aydır patateslerin büyümesini bekliyorum."
- 6
"Üniversitemin 9,50 dolarlık pizzası."
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- 7
"Her şeyi yapmayı bitirdiğimde oldu ve çok açtım."
- 8
"İlk defa tohumdan havuç yetiştirmeye çalışıyorum. 6 ay sonra."
- 9
" Yapmaları gereken tek bir işleri vardı!"
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"Süpervizör olarak başladığım ilk gün tablet arabasının anahtarını kilitte kırdım."
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"Sabahım böyle başladı."
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"Gidonu çok fazla 'idare etmeye çalıştığında'."
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"Yuva yapan bir saksağanın yanında bisiklet sürmeye çalışıyorum."
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"Arabamı bir aydan biraz fazla bir süre iş yerinde bıraktım. Bugün almaya gittim ve içi küfle kaplıydı."
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"Okulumun servis ettiği 'patates püresi'."
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“Patronumun düğününden önce en sevdiğim gömleğimi kuru temizlemeciye götürdüm. Sanırım alışverişe çıkma zamanı geldi.”
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"Sanırım 20 oyuncağını çiğnemek o kadar eğlenceli değildi..."
Kaynak: Reddit