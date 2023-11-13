Şanssızlar kulübü kurulsa başkanı olması gereken talihsiz kullanıcılar
Her ne kadar istemesek de bazı günler kötüdür ve bu gerçekten kaçmanın pek yolu yoktur. Bu noktada yapılacak tek mantıklı şey; bir süre sinirlensek de her şeyin geçici olacağını kendimize hatırlatmaktır.
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"Görünüşe göre büyük tavanın sapını tutan cıvata çok gevşemiş, her şey köpeğimin üzerine düştü, bu yüzden zavallı kızı soğuk suya atmak zorunda kaldım!"
- 2
"Annem küremi temizlerken dünyanın bir kısmını sildi."
- 3
"Amcamın uçuştan sonraki bavulu."
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- 4
"Uçaktaki bu yolcu kişisel alanı anlamıyor."
- 5
"Kayınvalidem oğlumun saçını sormadan kesti..."
- 6
"Buz düştü ve arabamı kırdı."
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- 7
"Bir parmak arası terlik bütün kış ısıtıcının arkasında kaldı."
- 8
"150 dolarlık ayakkabılar."
- 9
"Artık yüzmüyorum."
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- 10
"Az önce evimizden 450 mil uzaktaki kamp alanımıza geldik."
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"Hatayı kontrol etmeye gittim ama bir böcek beklemiyordum."
- 12
"Kız arkadaşımın pizzayı kesme şekli."
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"Uçağa binmeden önce beni pencere tarafına oturmak için benimle mücadele etti."
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"Annemle babamın karpuz hasadı kışı atlatmamızı sağlamayacak."
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"Reykjavik'teki bu kahvaltının fiyatı 19 dolar."
Kaynak: Reddit
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