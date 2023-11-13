Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Şanssızlar kulübü kurulsa başkanı olması gereken talihsiz kullanıcılar

        Şanssızlar kulübü kurulsa başkanı olması gereken talihsiz kullanıcılar

        Her ne kadar istemesek de bazı günler kötüdür ve bu gerçekten kaçmanın pek yolu yoktur. Bu noktada yapılacak tek mantıklı şey; bir süre sinirlensek de her şeyin geçici olacağını kendimize hatırlatmaktır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:01 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "Görünüşe göre büyük tavanın sapını tutan cıvata çok gevşemiş, her şey köpeğimin üzerine düştü, bu yüzden zavallı kızı soğuk suya atmak zorunda kaldım!"

        • 2

          "Annem küremi temizlerken dünyanın bir kısmını sildi."

        • 3

          "Amcamın uçuştan sonraki bavulu."

        • 4

          "Uçaktaki bu yolcu kişisel alanı anlamıyor."

        • 5

          "Kayınvalidem oğlumun saçını sormadan kesti..."

        • 6

          "Buz düştü ve arabamı kırdı."

        • 7

          "Bir parmak arası terlik bütün kış ısıtıcının arkasında kaldı."

        • 8

          "150 dolarlık ayakkabılar."

        • 9

          "Artık yüzmüyorum."

        • 10

          "Az önce evimizden 450 mil uzaktaki kamp alanımıza geldik."

        • 11

          "Hatayı kontrol etmeye gittim ama bir böcek beklemiyordum."

        • 12

          "Kız arkadaşımın pizzayı kesme şekli."

        • 13

          "Uçağa binmeden önce beni pencere tarafına oturmak için benimle mücadele etti."

        • 14

          "Annemle babamın karpuz hasadı kışı atlatmamızı sağlamayacak."

        • 15

          "Reykjavik'teki bu kahvaltının fiyatı 19 dolar."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Aile katliamının nedeni belli oldu!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Aile katliamının nedeni belli oldu!
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Yağmur ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        Kimlik nakli!
        Kimlik nakli!
        Habertürk Anasayfa