Şanssız olduğunuzu düşünüyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın
Hayattaki bazı günler, diğerlerinden daha zor geçer. Şanssız bir günde başa gelen olaylar o kadar benzersiz olabilir ki tam olarak ne olduğunu anlamak için birkaç dakika düşünmeniz gerekebilir. Bu anlar, o an için komik olmasa da aslında kısa bir süre sonra gülümseme ile anlatılacak anılara döner.
- 1
"Yolculuk deneyimim."
- 2
"İş gününün ortasında bu oldu."
- 3
"Bir fasulye konservesi açtım ama hiç fasulye bulamadım."
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- 4
"Gecenin bir yarısı bunun kulaklık kutum olduğunu düşündüm."
- 5
"Arabam nerede?"
- 6
"50 bin adet 2 mm'lik cam boncuklar yere döküldü ve şimdi bunları elle ayırmam gerekiyor."
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- 7
"Tuvaletinizi yapmanız gerektiğinde bunu gördüğünüzü düşünün."
- 8
"Plastik poşeti ağaçtan çıkarmak için arabamın anahtarlarını atmaya çalıştım (Bunun neden ilk tercihim olduğunu da bilmiyorum)."
- 9
"Akşam yemeği hazırlarken yanlış ocağı çalıştırdım. Huzur içinde yatın browni kekler."
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- 10
"Bir aptal gibi makyajımı arabada yapmaya karar verdim."
- 11
"Ev yapımı tavuk suyu yaparken yanlışlıkla emici pedi kaynattım. Her şey çöpe gidecek."
- 12
"Ayağımdaki çizgiler..."
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- 13
"Arkadaşım Noel sırasında uzaktayken karavanındaki su dondu."
Kaynak: Reddit