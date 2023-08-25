Şansız bir gün geçiren 13 kişi
Hayatta zaman zaman kötü günler yaşarız. Reddit kullanıcıları da yaşadıkları kötü günlerden birer kare paylaşıyor. Fotoğraflar her ne kadar talihsiz olsa da bir o kadar da güldürüyor.
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"Alerji testinin sonuçları; vücudum her türlü yerel alerjene tepki veriyor."
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“Büyükbabamın bu gömleği onda zaten vardı, aynı zamanda hediye paketini açtığında da onu giyiyordu.”
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"Birisi bisikletimi kendi bisiklet kilidiyle kilitledi."
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“Doğa Ana bu BMW'nin üstü açık bir model olması gerektiğine karar verdi.”
- 5
"Ön kapımı söktükten sonra kapıların farklı boyutları olduğunu öğrendim."
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"Ağacın bir kısmı havuzuma düştü. Yine!"
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"Birisini zor bir öğlen bekliyor."
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"Çantamda bir şişe sos patladı.”
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“Telefonumu ormanda kaybettim, sonra buldum. Ama onu ilk önce bir araba bulmuş.”
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“Gölde kano gezisi sırasında bacaklarıma güneş kremi sürmeyi unuttum.”
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“Ben bir spor salonu yöneticisiyim ve bu sabah salonu açmak üzereyken bu olay başıma geldi.”
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“22 yıldır parmağımdaydı. Elması bulmak için bloğun etrafında bir yürüyüş yaptıktan sonra eve geldim."
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“Kayınvalidem bizi akşam yemeğine davet etti; bu bir tuzaktı.”
Kaynak: Reddit