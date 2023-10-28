Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Şans Topu Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI! 28 Ekim 2023 Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı TIKLA ÖĞREN

        Şans Topu sonuçları açıklanıyor! İşte 28 Ekim 2023 kazandıran numaralar...

        Şans Topu'nda heyecanla beklenen çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar bu akşam saat 20:00'da açıklanacak. İşte 28 Ekim Pazar günü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 18:42 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şans Topu kazandıran numaralar belli oluyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şans Topu'nda çekiliş heyecanı bu akşam yeniden nabızları yükseltecek. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu için geri sayım başladı. İşte 28 Ekim 2023 Pazar gününün kazandıran numaraları ve sonuç sorgulama ekranı sizlerle...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        28 EKİM 2023 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

        REKLAM

        Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        Habertürk Anasayfa